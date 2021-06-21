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В США рассказали о провале плана России по уничтожению американских М1 Abrams

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Источник изображения: Фото: GREYWOLF Brigade

Добавление еще одного выстрела к гранатомету РПГ-7В2 вряд ли представляет опасность для М1 Abrams. О возможном провале плана России по уничтожению американских танков рассказывает The National Interest.

Журнал уверяет, что повышение дальности и точности стрельбы РПГ-7В2 обусловлено, в частности, необходимостью ликвидации техники противника на расстоянии до одного километра.

Американский журнал напоминает, что М1 Abrams оснащен системой активной защиты Trophy, которая «доказала свою эффективность в многочисленных испытаниях с боевой стрельбой против атакующих реактивных гранатометов».

Таким образом в The National Interest прокомментировали сообщение ТАСС, согласно которому «Ростех» начал серийное производство новейших выстрелов для гранатометов РПГ-7В2, использующих «нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника».

В мае американский журнал Forbes, ссылаясь на результаты испытания боевой машины, проведенные армией США, написал, что танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams отлично работает при температурах, характерных для Аляски, однако оказывается слишком тяжелым для транспортировки в Восточной Европе.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
РПГ-7
Компании
Ростех
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