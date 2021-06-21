Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия

Будущие испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) спровоцируют гибель четырех улиток и до 90 моллюсков на атолле Кваджалейн в южной части Тихого океана. Возможных первых жертв тестов американского оружия называет The Drive, ссылаясь на отчет Центра ядерного оружия Военно-воздушных сил (ВВС) США, расположенного на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико.

Кроме улиток и моллюсков, от испытаний AGM-183A ARRW могут пострадать, в частности, более ста горбатых губанов и свыше 10 тысяч колоний кораллов. Согласно изданию, это может произойти вследствие появления ударных волн, возникающих при столкновении ракеты с атоллом.

Появление соответствующего отчета в The Drive объясняют тем, что Пентагон, являясь крупнейшим в мире потребителем топлива, обеспокоен состоянием окружающей среды.

В марте британский таблоид Daily Express написал, что гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW, запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина.

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.

Иван Потапов