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Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: USAF

Будущие испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) спровоцируют гибель четырех улиток и до 90 моллюсков на атолле Кваджалейн в южной части Тихого океана. Возможных первых жертв тестов американского оружия называет The Drive, ссылаясь на отчет Центра ядерного оружия Военно-воздушных сил (ВВС) США, расположенного на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико.

Кроме улиток и моллюсков, от испытаний AGM-183A ARRW могут пострадать, в частности, более ста горбатых губанов и свыше 10 тысяч колоний кораллов. Согласно изданию, это может произойти вследствие появления ударных волн, возникающих при столкновении ракеты с атоллом.

Появление соответствующего отчета в The Drive объясняют тем, что Пентагон, являясь крупнейшим в мире потребителем топлива, обеспокоен состоянием окружающей среды.

В марте британский таблоид Daily Express написал, что гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW, запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина.

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.


Иван Потапов

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