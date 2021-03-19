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В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету

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Источник изображения: Изображение: Lockheed Martin

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина, пишет Daily Express.

Британский таблоид напоминает, что летные испытания вышеназванной ракеты, заявляемая скорость которой превышает 20 чисел Маха, в Соединенных Штатах должны состояться в ближайшее время. По мнению издания, разработка AGM-183A ARRW может означать, что США догоняют Россию в гиперзвуковых технологиях.

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В марте того же года американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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