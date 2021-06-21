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НАСА вновь захотело полетать на российском «Союзе»

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Источник изображения: Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

НАСА вновь захотело улететь на российском пилотируемом корабле «Союз МС» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Не исключено, что НАСА забронирует еще одно место на корабле "Союз" для полета своего астронавта на МКС», — сказал собеседник.

По его словам, это может произойти осенью 2022 года.

Предположительным кандидатом на полет называется астронавт Лорел О'Хара, в настоящее время проходящая подготовку в Центре подготовки космонавтов в Звездном Городке (Московская область).

В апреле Стив Юрчик, занимая должность исполняющего обязанности главы НАСА, заявил, что первый полет российского космонавта на американском космическом корабле произойдет не раньше 2022 года.

В мае 2020 года состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту в июле 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
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Не прощай их, Юра
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