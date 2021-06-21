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Интерфакс-АВН

США приостановили реализацию плана военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн - Politico

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

Такое решение было принято в свете готовившегося саммита Байдена и Путина

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Белый дом временно заморозил выделение Украине пакета военной помощи, которая, как планировалось вначале, стало бы ответом на развертывание российских войск близ Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн.

Однако, по данным Politico, Совет национальной безопасности США приостановил реализацию этих мер после того, как Россия объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, а также в связи с подготовкой к переговорам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщили трое лиц, знакомых с дискуссиями в американской администрации, Совет национальной безопасности изначально поручил должностным лицам подготовить пакет помощи, поскольку усиление российского военного присутствия возле границ с Украиной и в Крыму стало все больше вызывать обеспокоенность Вашингтона.

По словам источников, основные виды вооружений, которые предусматривались в рамках пакета помощи, включали в себя системы ближней противовоздушной обороны, стрелковое оружие и противотанковые вооружения.

При этом один из источников отметил, что пакет помощи пока что остается в неизменном виде, и его могут быстро направить Украине.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Вашингтон может оказать дополнительную военную помощь Украине, отметив, что данный вопрос на стадии активного рассмотрения.

В интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Блинкен тогда сказал: "Мы рассматриваем, какая дополнительная помощь, помимо той очень значительной помощи, которую мы уже оказали, включая снаряжение, была бы полезна Украине прямо сейчас. Это рассматривается очень активно".

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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