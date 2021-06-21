Россия заявила о готовности наращивать связи с Белоруссией по созданию оружия

Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") готов наращивать реализацию совместных проектов с Белоруссией в области производства вооружений и военной техники, заявил в пятницу гендиректор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске.

"Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – заявил Михеев, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.

Кроме того, отметил он, "Рособоронэкспорт" повышает уровень взаимодействия с Белоруссией в сфере военно-технического сотрудничества.

"Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов Вооруженных сил и других национальных силовых структур", - отметил руководитель компании.

По его словам, "Рособоронэкспорт" может синхронизировать поставки вооружения и специального имущества с обучением специалистов как на предприятиях промышленности, так и с использованием возможностей Минобороны России.