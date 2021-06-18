США «ударили» по российским C-400 в Африке

В ходе учений Africa Lion 2021, проходящих под руководством США в странах Северной и Западной Африки, имитировались удары по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 «Триумф», пишет The Drive.

Издание отмечает, что соответствующие мероприятия проходили, в частности, в Марокко.

The Drive пишет, что для уничтожения С-400 «Триумф» могли использоваться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и истребители F-16C/D Viper.

Издание напоминает, что среди стран Африки ЗРС российского производства располагает, в частности, Алжир, имеющий на вооружении С-300 «Фаворит».

В мае журнал The National Interest написал, что ЗРС С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

Иван Потапов