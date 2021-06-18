Войти
Lenta.ru

США «ударили» по российским C-400 в Африке

543
0
0
Источник изображения: Кадр: Defense Now / YouTube

В ходе учений Africa Lion 2021, проходящих под руководством США в странах Северной и Западной Африки, имитировались удары по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 «Триумф», пишет The Drive.

Издание отмечает, что соответствующие мероприятия проходили, в частности, в Марокко.

The Drive пишет, что для уничтожения С-400 «Триумф» могли использоваться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и истребители F-16C/D Viper.

Издание напоминает, что среди стран Африки ЗРС российского производства располагает, в частности, Алжир, имеющий на вооружении С-300 «Фаворит».

В мае журнал The National Interest написал, что ЗРС С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Марокко
Россия
США
Продукция
B-52
F-16
F-22
F-35
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
С-500
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.10.2018
Увидеть "невидимку". Способна ли система С-300 засечь самолеты-"стелс"
16.03.2017
США ведут кампанию по дискредитации российских дальнобойных систем ПВО-ПРО
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
24.02.2009
Российская ПВО vs. американская ударная авиация. Отечественные зенитные ракетные системы состоят на вооружении армий десятков стран мира
12.11.2007
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
НА ДУБАЙ ЭЙР ШОУ-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:56
  • 1
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году