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В США вспомнили «ракетное чудовище» из СССР

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Источник изображения: Фото: Бабкин Михаил / Wikimedia

Малый ракетный корабль проекта 1240 «Ураган», получивший подводные крылья, имел необычную конструкцию и отличался мощным вооружением, пишет The Drive.

«Сегодня остались лишь исторические фотографии советских времен, которые дают представление о том, каким было это 400-тонное ракетное чудовище, рассекающее волны Черного моря», — говорится в публикации.

Американское издание напоминает, что данный корабль из-за своей дороговизны и сложности в обслуживании был построен в СССР в единственном экземпляре.

The Drive пишет, что скорость «Урагана», имевшего длину более 48 метров, превышала 60 узлов. Издание отмечает, что данный корабль отличало наличие подводных крыльев, изготовленных из титанового сплава. Главная энергетическая установка включала пару газотурбинных двигателей мощностью по 18 тысяч лошадиных сил. «Ураган», в частности, был вооружен противокорабельными ракетами П-120 «Малахит», зенитными ракетами «Оса-М» и 30-миллиметровой шестиствольной пушкой АК-630М.

В июне «Севмаш» показал изнутри атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую Военно-морской флот России получил в мае.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-630 Ласка
Казань АПЛ
Оса-АКМ
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
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