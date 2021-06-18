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В США вспомнили «большую шестерку» для победы над Россией

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Источник изображения: Фото: Jan Pitman / AP

Россия представляет угрозу прежде всего для армии США и их союзников в Европе, тогда как Китай — для Военно-морских и Военно-воздушных сил (ВМС и ВВС) в Тихом океане, пишет американский журнал The National Interest.

Издание вспоминает, как ранее Пентагон предложил модернизировать армию Соединенных Штатов в рамках инициативы «большой шестерки», что в перспективе может позволить одержать победу над вероятным противником.

Данные предложения предполагают разработку высокоточной дальнобойной артиллерии, которую планируется использовать для уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), создание боевых машин пехоты (БМП) нового поколения вместе с усилением имеющихся танков, создание новых скоростных боевых вертолетов и сетей управления войсками, способных действовать в условиях, когда противник применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и разработку комплексов ПВО и противоракетной обороны (ПРО).

Шестая инициатива предполагает улучшение количественных и качественных показателей американских военнослужащих.

«Время покажет, будет ли новый, казалось бы, более гибкий подход армии [США] увернуться от пуль, которые свели на нет предыдущие усилия по модернизации», — заключает издание.

В июне журнал написал, что создаваемый американской военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman в интересах ВВС США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider будет неуязвим для российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
С-500
Компании
Northrop Grumman
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