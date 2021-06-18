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На Украине показали «уничтожающий» российскую технику беспилотник-невидимку

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ACE ONE
ACE ONE.
Источник изображения: defence-ua.com

Представлен концепт украинского ударного беспилотника ACE ONE. Об этом сообщает Defense Express, видео опубликовано на YouTube-канале Aircombatevolution.

На рисованном ролике видно, как дрон, сконструированный по технологии стелс, выпускает ракету по другому беспилотнику, внешне похожему на российский «Орион». После этого показан момент «уничтожения» российского танка Т-90.

Из видео следует, что ACE ONE проектируется как реактивный дрон, он несет на скрытой под фюзеляжем подвеске минимум две ракеты и две авиабомбы. Defense Express уточняет, что беспилотник будет переносить оружие весом до тонны и сможет разгоняться практически до сверхзвуковой скорости. При этом его боевой радиус составит 1500 километров, а высота полета — 13,5 километра.

12 июня обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин прокомментировал информацию о планах Киева принять на вооружение самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С22 «Богдана». По его словам, она останется разработкой, которая не будет доведена до серийного производства. Эксперт указал, что «пушку для машины купили в Польше». «Она аналогична той, что стоит на польской самоходной артустановке Krab. Калибр изделия 155 миллиметров требует и новых боеприпасов. На Украине их не выпускают. На этом, думаю, можно ставить точку», — указал он.

10 апреля сообщалось, что Украина впервые применила турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТВ2, который находится на вооружении украинской армии, над зоной силовой операции в Донбассе. Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения». Парламентарий также отметил, что БПЛА хорошо показали себя во время турецкой операции «Весенний щит» против сирийской правительственной армии в 2020 году.


Марина Совина

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Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
БПЛА
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