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В России раскритиковали «данное Богом» оружие Украины

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Александр Турчинов
Александр Турчинов.
Источник изображения: Фото: страница Александра Турчинова в Facebook

Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С22 «Богдана» останется разработкой, которая не будет доведена до серийного производства. Перспективы «данного Богом» (перевод со старославянского на русский язык имени Богдана) оружия Украины раскритиковал обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор напоминает, что «пушку для машины купили в Польше». «Она аналогична той, что стоит на польской самоходной артустановке Krab. Калибр изделия 155 миллиметров требует и новых боеприпасов. На Украине их не выпускают. На этом, думаю, можно ставить точку», — пишет российский обозреватель.

Автор отмечает, что колесные САУ вроде 2С22 «Богдана» плохо приспособлены для условий «русского поля» или снежной целины. «Угнаться за танками они были неспособны, а от длительных маршей по бездорожью колесные машины теряли боеготовность. Поэтому в СССР, а затем и в России все САУ строились на гусеничных шасси высокой проходимости», — уверяет обозреватель.

Таким образом Литовкин прокомментировал видео Минобороны Украины со стрельбами 2С22 «Богдана». Автор напомнил, что в 2018 году Александр Турчинов, занимая должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, пообещал принять ее на вооружение.


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Украина
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