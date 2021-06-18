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ТАСС

Главы Минобороны Армении и РФ обсудили дислокацию погранвойск на границе с Азербайджаном

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Вид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Кроме того, собеседники обсудили миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе, армяно-российское сотрудничество в оборонной сфере и некоторые вопросы, связанные с региональными проблемами

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

"Главы оборонных ведомств обсудили пути урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Арутюнян отметил, что позиция армянской стороны неизменна - представители ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении без каких-либо предварительных условий. Арутюнян и Шойгу также обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской области", - отмечается в релизе.

Кроме того, собеседники обсудили миротворческую миссию РФ в Нагорном Карабахе, армяно-российское сотрудничество в оборонной сфере и ряд вопросов, связанных с региональными проблемами.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, пройдя вглубь территории Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шести военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

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