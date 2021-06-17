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Названы сроки возведения лунной станции России и Китая

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Источник изображения: Фото: Unsplash

Лунная станция России и Китая будет закончена к 2035 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Дорожная карта строительства была представлена на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге. Информацию о лунной станции и сроки ее возведения раскрыли заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев и заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа. Разворачивание международного проекта состоится в три этапа. На первом, который продлится с 2026 по 2030 год, с Луны будет доставлен и изучен грунт, а также будут проверены технологии командного центра.

Второй этап охватывает с 2031 по 2035 год. В его ходе на орбите естественного спутника Земли и на его поверхности будут развернуты системы, которые связаны с обеспечением станции энергетикой и связью. Непосредственно на третьем этапе начнется эксплуатация внеземного объекта.

Ранее Пентагон пообещал внимательно следить за планами России и Китая создать Международную научную лунную станцию. Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл заявил об этом на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

Российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции в начале марта. Запланированная лунная станция предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне.


Андрей Ставицкий

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