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Космические туристы смогут купить свой скафандр после полета на орбиту

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Будущие космические туристы смогут купить свой скафандр после полета на орбиту, об этом сообщил гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов на полях Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 в Санкт-Петербурге. Его слова приводит ТАСС.

«Если заказчик такого полета захочет приобрести свой скафандр, спускаемый аппарат или некие объекты, которые бы напоминали ему о путешествии — в разумных пределах, разумеется, — мы готовы рассмотреть такие обращения и, при наличии возможности, удовлетворить спрос на них», — отметил он.

Лоскутов добавил, что «Главкосмос» в том числе занимается организацией коммерческого космического туризма и полетов для исследователей.

Ранее стало известно, что в 2026-2028 годах «Роскосмос» допускает передачу управления российским сегментом Международной космической станции (МКС) частной компании. Новый способ заработка на международном проекте назвал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, потенциал МКС «исчерпан, но совершенно не до конца», в связи с чем необходимо определиться со сроками участия «Роскосмоса» в международном проекте.


Марина Совина

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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