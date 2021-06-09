Рогозин назвал новый способ заработать на МКС

В 2026-2028 годах «Роскосмос» допускает передачу управления российским сегментом Международной космической станции (МКС) частной компании. Новый способ заработка на международном проекте «Комсомольской правде» назвал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, потенциал МКС «исчерпан, но совершенно не до конца», в связи с чем необходимо определиться со сроками участия «Роскосмоса» в международном проекте.

Рогозин отметил, что за маневры по коррекции орбиты МКС, выполняемые российскими грузовыми космическими кораблями «Прогресс», могут «платить не мы, а наши партнеры». «Мы можем, допустим, на рубеже 2026-2028 годов передать бразды управления некоей частной компании, которая могла бы оплачивать наши действия на МКС. А они важны — например, удержание станции на определенной высоте или маневры», — сказал руководитель.

Глава «Роскосмоса» отметил, что данные предложения являются вопросом переговоров.

Также гендиректор сообщил об устройстве будущей российской орбитальной станции. По его словам, она получит открытую архитектуру, «когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой». Новую российскую станцию Рогозин сравнил с планкой Пикатинни.

В апреле Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам гендиректора, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».

Иван Потапов