Индонезия подписала соглашение о намерениях приобрести 36 французских истребителей Dassault Rafale

Как сообщают французские СМИ, 7 июня 2021 года во время визита министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли в Индонезию, военными ведомствами двух стран было в условиях секретности подписано соглашение о намерениях (Letter of Intent - LoI) относительно закупки Индонезией 36 французских истребителей Dassault Rafale новой постройки. При этом данное соглашение не является твердым контрактом, заключение которого ожидается только к концу 2022 года.

Палубный истребитель Dassault Rafale M (бортовой номер "45") авиации ВМС Франции на индонезийской авиабазе Султан Искандар Муда (Банда Ачех) на острове Суматра, 19.05.2019 (с) Khalis Surry / АР

Переговоры относительно возможности закупки Индонезией истребителей Rafale ведутся уже около двух лет, причем первоначально индонезийская сторона запрашивала приобретение 48 самолетов. Основной проблемой на пути сделки остается недостаток финансовых ресурсов у индонезийской стороны, ввиду чего Индонезия добивается от Франции широких встречных офсетных обязательств, а также предоставления льготных условий и кредитования подгосударственные гарантии.

Сообщается, что будто бы французская сторона готова финансировать поставку Rafale Индонезии на условиях, схожих с финансированием недавнего второго контракта на поставку 30 Rafale Египту - в счет кредитов, выделяемых консоциумом французских банков под государственные гарантии, выделенные французским казначейством и покрывающие 80% стоимости сделки.

Однако такое крупное кредитование вызывает обеспокоенность финансовых органов в самой Индонезии, и ранее в июне заявка на закупку во Франции 36 истребителей Rafale для ВВС Индонезии не была офицально опубликована министерством финансов Индонезии в качестве программы оборонных закупок на 2021 финансовый год. Тем самым заключение контракта на закупку Иидонезией Rafale было отодвинуто на следующий финансовый год. Это произошло в связи с тем, что ранее министерство планирования национального развития Индонезии установило ограниченный лимит (около 1,1 млрд долл) получения иностранного (то есть французского) кредитного финансирования для обеспечения закупки истребителей Rafale. Топерь министерству обороны Индонезии необходимо добиться одобрения крупного французского кредитования под эту сделку со стороны индонезийских финансово-экономических ведомств.