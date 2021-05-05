Египет приобрел еще 30 истребителей Rafale

Как сообщил французский веб-ресурс "Disclose" со ссылкой на полученные им "конфиденциальные документы", 26 апреля 2021 года Франция в неоглашаемом порядке подписала новый пакет контрактов на поставку Египту 30 дополнительных истребителей Dassault Rafale на общую сумму 3,95 млрд евро. Утверждается, что сам контракт на поставку 30 Rafale стоит 3,75 млрд евро, а еще два контракта общей стоимостью 200 млн евро касаются закупки вооружения для этих самолетов - один контракт заключен с объединением MBDA, а второй заключен с Safran Electronics & Defense (военное подразделение группы Safran). Согласно данным ресурса, факт подписания контрактов держится в секрете по требованию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сисси.

Истребители Dassault Rafale ЕМ ВВС Египта, декабрь 2020 года (с) ВВС Египта

Сообщено, что контракты заключены в счет кредитов, выделяемых консоциумом французских банков в составе Crédit Agricole, Société Générale, BNP и CIC, под государственные гарантии, выделенные французским казначейством и покрывающие 85% стоимости сделки (3,4 млрд евро). Финансовое соглашение в обеспечение контрактов должно быть парафировано сторонами в Париже 4 мая.

Вечером 3 мая веб-сайт египетской газеты "Al -Watan", а затем и телекомпания "Al-Jazeera" сообщили, что официальный представитель министерства обороны Египта подтвердил, что Франция и Египет подписали соглашение, согласно которому Египет купит 30 новых самолетов Rafale. В заявлении представителя говорится, что "в рамках заинтересованности политического руководства в развитии и укреплении потенциала государства, Египет и Франция подписали контракт на поставку 30 самолетов Rafale между вооруженными силами Египта и французской компанией Dassault Aviation при условии, что в рамках контракта заключен кредит на финансирование с минимальным сроком 10 лет".

Со стороны bmpd напомним, что ранее в феврале 2015 года Египет подписал с Францией первый контракт на закупку 24 истребителей Dassault Rafale (16 двухместных Rafale DМ и восьми одноместных Rafale ЕМ) стоимостью 3,5 млрд евро, став первым иностранным заказчиком самолетов Rafale. Контракт включал опцион еще на 12 самолетов Rafale, однако тогда опцион не был реализован. Тогда же был заключен контракт стоимостью 700 млн евро на поставку управляемого вооружения для истребителей Rafale, включая ракеты MICA класса "воздух-воздух", управляемые бомбы AASM и крылатые ракеты Black Shahine.Все 24 самолета Rafale модификации F3 были поставлены ВВС Египта по данному контракту с июля 2015 по середину 2019 года, причем один самолет Rafale EM (египетский бортовой номер 9352, серийный номер ЕМ02) был потерян в Египте во время демонстрационного полета в феврале 2019 года.

Финансирование этого первого контракта на закупку истребителей Rafale Египтом, по данным французских СМИ, осуществлялось на 40% Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а на 60% - также в кредит под гарантии французского казначейства, выданные консорциуму трех французских банков (BNP Paribas, Credit Agricole и Societé Générale). При этом, по данным упомянутого ресурса "Disclose", кредит был в итоге фактически списан "в счет французских налогоплательщиков", поскольку якобы Египет его не выплачивал.

В последние несколько лет неоднократно появлялись сообщения о ведущихся Египтом переговорах с Францией относительно возможности закупки дополнительных истребителей Rafale (начиная с реализации опциона на 12 машин). Если сделка о приобретении Египтом 30 дополнительных Rafale действительно заключена и вступит в силу,то это сделает Египет крупнейшим эксплоуатантом самолетов Rafale вне Франции.

Можно предположить, что в новом пакете контракт с объединением MBDA заключен на поставку дополнительной партии ракет MICA класса "воздух-воздух", а контракт с Safran Electronics & Defense - на закупку управляемых авиационных бомб AASM Hammer.