Войти
Lenta.ru

Рогозин объяснил уход исполнительного директора после критики съемок на МКС

355
0
0
Источник изображения: Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде» рассказал подробности о том, что исполнительный директор Сергей Крикалев стал советником главы госкорпорации после критики съемок на МКС.

По словам Рогозина, Крикалев никогда не выступал против съемок. «У него были в ходе внутренних наших дискуссий вопросы, которые он ставил», — объяснил собеседник издания, добавив, что это знает весь коллектив.

Как заявил Рогози, критика съемок на МКС со стороны Крикалева — «выдумка журналистов», которую он «сейчас хотел бы опровергнуть». При этом сам Крикалев в беседе с корреспондентом газеты не исключил возможность того, что он уволится из корпорации.

Ранее сообщалось, что Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев сменил должность исполнительного директора «Роскосмоса» на советника главы госкорпорации из-за критики съемок на МКС. По данным «Новой газеты», решение о переводе Крикалева на новую должность было принято 9 июня, после проведения наблюдательного совета при «Роскосмосе». Бывший исполнительный директор якобы выступил с критикой финансирования проекта съемок на орбите фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
12.04.2021
Глава ЕКА рассчитывает приехать в Россию после снятия коронавирусных ограничений
07.06.2019
Роскосмос: срок увеличения числа российских космонавтов на МКС пока остается прежним
08.04.2019
Запустить проблему – это по-нашему
20.02.2019
Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту
21.11.2018
NASA согласилось с выводами Роскосмоса о причинах аварии "Союза-ФГ"
18.11.2014
«Коммерсантъ» узнал о планах создания российской орбитальной станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?