Рогозин объяснил уход исполнительного директора после критики съемок на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде» рассказал подробности о том, что исполнительный директор Сергей Крикалев стал советником главы госкорпорации после критики съемок на МКС.

По словам Рогозина, Крикалев никогда не выступал против съемок. «У него были в ходе внутренних наших дискуссий вопросы, которые он ставил», — объяснил собеседник издания, добавив, что это знает весь коллектив.

Как заявил Рогози, критика съемок на МКС со стороны Крикалева — «выдумка журналистов», которую он «сейчас хотел бы опровергнуть». При этом сам Крикалев в беседе с корреспондентом газеты не исключил возможность того, что он уволится из корпорации.

Ранее сообщалось, что Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев сменил должность исполнительного директора «Роскосмоса» на советника главы госкорпорации из-за критики съемок на МКС. По данным «Новой газеты», решение о переводе Крикалева на новую должность было принято 9 июня, после проведения наблюдательного совета при «Роскосмосе». Бывший исполнительный директор якобы выступил с критикой финансирования проекта съемок на орбите фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Марина Совина