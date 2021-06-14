Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС

Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев сменил должность исполнительного директора «Роскосмоса» на советника главы госкорпорации из-за критики съемок на МКС. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, решение о переводе Крикалева на новую должность было принято 9 июня, после проведения наблюдательного совета при «Роскосмосе» — на нем бывший исполнительный директор выступил с критикой финансирования проекта съемок на орбите фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Сообщается, что на должность исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса» был назначен Александр Блошенко, который ранее ввел руководство перспективными программами и наукой в госкорпорации.

Ранее в июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин захотел очистить госкорпорацию «от скверны, гнили и примазавшихся барыг». По его словам, отрасль не может двигаться, пока в ней работают люди, использующие должности для своего обогащения.

Дарья Рыбак