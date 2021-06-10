Рогозин захотел очистить «Роскосмос» от скверны, гнили и барыг

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с «Вести ФМ» захотел очистить госкорпорацию от скверны, гнили и «примазавшихся барыг». Заявление главы компании приводит РИА Новости.

«Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства», — сказал гендиректор.

По его словам, это «еще хуже, чем санкции». «Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора — барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль, с этим дальше двигаться нельзя», — уточнил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что «тех людей, которые примазались еще в 90-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, мы их просто выдавим». «Я считаю, что очищение отрасли — это путь, который надо пройти», — заявил гендиректор.

В июне глава госкорпорации рассказал о духовной близости с американским бизнесменом и инженером Илоном Маском.

В июне 2018 года Рогозин заявил, что космос в России имеет все признаки религии. «Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — сказал гендиректор.

Иван Потапов