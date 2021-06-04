Рогозин рассказал о духовной близости с Маском

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума 2021 года ответил на вопрос ведущей телеканала НТВ Айны Николаевой о «заочной полемике» с главой SpaceX Илоном Маском.

«Это духовная близость, ее не отнять. Но как таковой полемики я не вижу, у нас полное согласие. Надо работать, летать, осваивать, поэтому каждый занимается своим делом», — сказал руководитель госкорпорации.

В апреле 2020 года Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге.

В ответ на это Маск заявил, что его ракеты допускают многоразовое использование на 80 процентов, а российские — на ноль.

Ответ Маска появился под постом журналиста Эрика Бергера, который обратил внимание на то, что «ни русские, ни европейцы не жаловались», когда United Launch Alliance, основной конкурент SpaceX на американском рынке, получала гораздо более высокие «субсидии» от государства. «Но теперь, когда появилась SpaceX с коммерческой ракетой, намного более дешевой, чем конкуренты, это внезапно стало совершенно несправедливым», — пишет автор.

Иван Потапов