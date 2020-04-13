Войти
Lenta.ru

Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»

254
0
0
Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / РИА Новости

Глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter ответил на обвинение в демпинге со стороны гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а их — на 0. Это актуальная проблема», — указал бизнесмен.

Ответ Маска появился под постом журналиста Эрика Бергера, который обратил внимание на то, что «ни русские, ни европейцы не жаловались», когда United Launch Alliance (ULA), основной конкурент SpaceX на американском рынке, получала гораздо более высокие «субсидии» от государства. «Но теперь, когда появилась SpaceX с коммерческой ракетой, намного более дешевой, чем конкуренты, это внезапно стало совершенно несправедливым», — пишет автор.

Бергер напоминает, что «российское правительство буквально финансирует всю стоимость разработки ракет».

В апреле Рогозин заявил, что «если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше».

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщили, что три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева.

Создание ракет космического назначения России регулируется «Роскосмосом». Например, входящий в госкорпорацию Центр Хруничева на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время Центр Хруничева является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
NASA
SpaceX
ULA
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
24.07.2019
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
04.04.2019
Восточный переворот
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
29.08.2017
Отжали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году