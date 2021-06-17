Глава НАСА призвал США следить за совместной работой РФ и КНР в космосе

Вашингтон должен пристально отслеживать совместную деятельность Москвы и Пекина в космическом пространстве. Такое мнение выразил директор американского космического агентства NASA Билл Нельсон во вторник, 15 июня, в ходе пресс-конференции GLEX-2021.

Он также призвал Соединенные Штаты к реализации планов касательно луны до того, как это сделают Россия и Китай.

«Завтра после обеда на этой глобальной конференции будет объявлено о планах России и Китая (по сотрудничеству в космосе). Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты», — поделился руководитель космического ведомства в рамках своего выступления перед сенаторами конгресса США, трансляция которого велась на сайте NASA.

В этот же день, 15 июня, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о договоренности с Биллом Нельсоном по части проведения первых переговоров в очном формате осенью.

Ранее, 11 июня, Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, Билл Нельсон в интервью изданию Politico заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

Профессор НИТУ «МИСиС» Александр Громов в беседе с «Известиями» рассказал, что сотрудничество двух стран в космосе должно продолжаться, отказываться от него нецелесообразно. По его мнению, это «лучше холодной войны».

В конце минувшего года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть «Роскосмос».