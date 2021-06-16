ВМС США получили первый вертолет ТН-73А

10 июня 2021 года в Филадельфии (США) на предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation (американское отделение бывшей итальянской компании AgustaWestland, ныне вертолетного дивизиона Leonardo Helicopter компании Leonardo) состоялась официальная церемония передачи военно-морским силам США первого построенного для них серийного легкого учебно-тренировочного вертолета ТН-73А - варианта вертолета Leonardo AW119Kx.

Первый построенный для ВМС США на предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation (американское отделение вертолетного дивизиона Leonardo Helicopter итальянской компании Leonardo) в Филадельфии серийный легкий учебно-тренировочный вертолет ТН-73А (варианта вертолета Leonardo AW119Kx) (бортовой номер "620") (с) Leonardo

Напомним, что в начале 2020 года итальянская компания Leonardo со своим вертолетом AW119Кх, предлагавшимся под условным обозначением ТН-119, одержала победу в конкурсе ВМС США по программе ТН-ХХ на новый легкий учебно-тренировочный вертолет для замены используемых с 1985 года в этом качестве вертолетов Bell TH-57B/C Sea Ranger - военной учебной модификации широко известного легкого вертолета Bell 206B-3. ВМС США планируют списать все TH-57B/C к концу 2023 года.

Конкурентами вертолета Leonardo AW119Кх в конкурсе ВМС США по программе ТН-ХХ выступали вертолеты Bell 407GXi и Airbus Helicopters H135. Официальные требования ВМС США по тендеру ТН-ХХ были выпущены 31 октября 2018 года. Выбранный по итогам тендера вертолет AW119Кх получил американское официальное военное обозначение ТН-73А.

Всего ВМС США в рамках формирования новой системы подготовки вертолетного летного состава Advanced Helicopter Training System (AHTS) планируют приобрести 130 вертолетов ТН-73А. 13 января 2020 года ВМС США выдали AgustaWestland Philadelphia Corporation первый контракт стоимостью 176,473 млн долл на поставку первых 32 легких учебно-тренировочных вертолетов Leonardo AW119Кх (ТН-73А). Первый вертолет по этому контракту и поставлен теперь, а остальные должны быть поставлены к концу октября 2021 года.

12 ноября 2020 года ВМС США выдали AgustaWestland Philadelphia следующий контракт в 171 млн долл на поставку к декабрю 2022 года дополнительных 36 вертолетов TH-73A. Контракты на остальные 62 машины планируется выдать в 2022 и 2023 финансовые годы.

Вертолетами ТН-73А должны быть оснащены три учебные вертолетные эскадрильи (НТ-8, НТ-18 и НТ-28) 5-го учебного авиационного крыла морской авиации ВМС США на авиабазе Уайтинг-Филд (штат Флорида). Также вертолеты получит подразделение по подготовке летчиков-иструкторов (Helicopter Instructor Training Unit - HITU).

Производство вертолетов ТН-73А для ВМС США осуществляется на головном предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation в Филадельфии, где ведется сборка вертолетов семейств AW109 и AW119 для американского гражданского рынка. Вертолет AW119Кх имеет максимальный взлетный вес 2850 кг и оснащается одним турбовальным двигателем Pratt & Whitney Canada PT6B-37A взлетной мощностью около 1000 л.с.

Ранее вертолет AW119 был выбран в качестве учебно-тренировочного также ВВС Израиля.

Первый построенный для ВМС США на предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation (американское отделение вертолетного дивизиона Leonardo Helicopter итальянской компании Leonardo) в Филадельфии серийный легкий учебно-тренировочный вертолет ТН-73А (варианта вертолета Leonardo AW119Kx) (бортовой номер "620") (с) Leonardo

Церемония передачи ВМС США первого построенного для них серийного легкого учебно-тренировочного вертолета ТН-73А (варианта вертолета Leonardo AW119Kx) на предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation (американское отделение вертолетного дивизиона Leonardo Helicopter итальянской компании Leonardo). Филадельфия, 10.06.2021 (с) Leonardo