ВМС США закупают вертолеты Leonardo AW119

13 января 2020 года ВМС США выдали AgustaWestland Philadelphia Corporation (американское отделение бывшей итальянской компании AgustaWestland, ныне вертолетного дивизиона Leonardo Helicopter компании Leonardo) контракт стоимостью 176,473 млн долл на поставку первых 32 легких учебно-тренировочных вертолетов Leonardo AW119Кх в рамках программы Advanced Helicopter Training System (AHTS). Вертолеты, которые получат американское официальное военное обозначение ТН-73А, должны быть поставлены к концу октября 2021 года.

Опытный образец легкого учебно-тренировочного вертолета Leonardo AW119Кх (ТН-119, американская регистрация N499SM), выбранного для закупки ВМС США под обозначением ТН-73А (с) Leonardo

Тем самым итальянская компания Leonardo со своим вертолетом AW119Кх, предлагавшимся под условным обозначением ТН-119, одержала победу в конкурсе ВМС США по программе ТН-ХХ на новый легкий учебно-тренировочный вертолет для замены используемых с 1985 года в этом качестве вертолетов Bell TH-57B/C Sea Ranger - военной учебной модификации широко известного легкого вертолета Bell 206B-3. ВМС США планируют списать все TH-57B/C к концу 2023 года.

Конкурентами вертолета Leonardo AW119Кх в конкурсе ВМС США по программе ТН-ХХ выступали вертолеты Bell 407GXi и Airbus Helicopters H135. Официальные требования ВМС США по тендеру ТН-ХХ были выпущены 31 октября 2018 года.

Всего ВМС США в рамках формирования новой системы подготовки вертолетного летного состава AHTS планируют приобрести 130 вертолетов ТН-ХХ (ТН-73А). Контракты на следующие 98 машин планируется выдать с 2022 по 2024 финансовые годы. Вертолетами должны быть оснащены три учебные вертолетные эскадрильи (НТ-8, НТ-18 и НТ-28) 5-го учебного авиационног крыла морской авиации ВМС США на авиабазе Уайтинг-Филд (штат Флорида). Также вертолеты получит подразделение по подготовке летчиков-иструкторов (Helicopter Instructor Training Unit - HITU).

Производство вертолетов ТН-73А для ВМС США будет осуществляться на головном предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation в Филадельфии, где ведется сборка вертолетов семейств AW109 и AW119 для американского гражданского рынка. Вертолет AW119Кх имеет максимальный взлетный вес 2850 кг и оснащается одним турбовальным двигателем Pratt & Whitney Canada PT6B-37A взлетной мощностью около 1000 л.с.

Ранее вертолет AW119 был выбран в качестве учебно-тренировочного также ВВС Израиля.

Опытный образец легкого учебно-тренировочного вертолета Leonardo AW119Кх (ТН-119, американская регистрация N499SM), выбранного для закупки ВМС США под обозначением ТН-73А (с) Leonardo