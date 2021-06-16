Руководству Минобороны продемонстрировали корпус технологического комплекса с синхротроном

В рабочей встрече также приняли участие представители государственных исследовательских организаций, руководство и научные сотрудники ведущих российских вузов и федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов вместе с замминистра обороны Павлом Поповым и группой генералов и офицеров Генштаба ВС РФ совершили рабочую поездку в Научно-исследовательский институт физических проблем им. Лукина Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Представителям МО РФ был продемонстрирован инженерно-производственный корпус технологического накопительного комплекса с синхротроном "Зеленоград". Также рабочая группа приняла участие в совещании по вопросам использования инженерно-производственного корпуса и перспективам внедрения передовых научных разработок в программу инновационного развития военного технополиса "Эра", - сказали в ведомстве.

В рабочей встрече также приняли участие представители государственных исследовательских организаций, руководство и научные сотрудники ведущих российских вузов и федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минпромторга и Минобрнауки.

Курчатовский институт - один из основных исполнителей Российской государственной программы развития электронной техники. Между технополисом "Эра" и НИЦ налажено взаимодействие по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. Операторы военного технополиса имеют возможность использовать в своей работе передовые разработки института.

В настоящее время в технополисе ведутся исследования по 16 научным направлениям, большинство которых охватывает предметную область информационных технологий. В их числе информатика и вычислительная техника, техническое зрение и распознавание образов, робототехника, автоматизированные системы управления и телекоммуникационные технологии.