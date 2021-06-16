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В США рассказали об обманутом из-за титана СССР

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Источник изображения: Фото: Bo Ignell / Armed Forces

СССР внес свой вклад в создание американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird, считающегося самым быстрым самолетом в истории, предоставив для него титан, рассказывает The National Interest.

Американский журнал напоминает, что SR-71 Blackbird имел уникальный планер, на 90 процентов состоящий из титана, позволяющий выдерживать высокие температуры. Издание отмечает, что США не хватало собственного металла для производства самолета, вследствие чего понадобился СССР.

Журнал пишет, что Вашингтон закупал титан у СССР обманным образом, в результате чего последний не знал, на какие цели уходит продаваемый металл. «Это побудило Центральное разведывательное управление начать программу тайной покупки металла, используя подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников», — уверяет The National Interest.

Журнал напоминает, что США построили 32 единицы SR-71 Blackbird, и допускает — если бы СССР знал о предназначении продаваемого титана, то не одобрил бы его покупку американской стороной.

В ноябре 2019 года издание The Aviationist написало, что воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) являлись ключевой особенностью американского SR-71 Blackbird, позволяющего самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.

В ноябре 2018 года Военно-воздушные силы США наградили четырех шведских летчиков «Воздушными медалями» за защиту SR-71 Blackbird от СССР во время холодной войны.

Самолет Lockheed SR-71 Blackbird считается вершиной авиационного искусства. Снятому с вооружения в 1998 году разведчику принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете. В настоящее время команда Skunk Works из Lockheed Martin работает над гиперзвуковым самолетом SR-72.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
SR-72
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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