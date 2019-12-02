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Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории

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Источник изображения: Фото: Bo Ignell / Armed Forces

Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) являлись ключевой особенностью американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird ("Черный дрозд"), позволяющего самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха, пишет The Aviationist.

Американский журнал напоминает, что J58 на дозвуковых и трансзвуковых скоростях работал как стандартный турбореактивный двигатель, а при скорости около двух чисел Маха — как прямоточный. Издание отмечает, что в конструкции силового агрегата использовались никелевые сплавы, выдерживающие температуры от 430 до 1760 градусов Цельсия.

Также сообщается, что в передней части каждой из двух мотогондол самолета имелся подвижный конус, находящийся в выдвинутом положении при числах Маха до 1,6 и задвинутом — при больших числах Маха. "На сегодняшний день, хотя это уже не секрет, никто так и не смог воспроизвести технологию двигателя SR-71", — отмечает The Aviationist.

В ноябре 2018 года Военно-воздушные силы США наградили четырех шведских летчиков "Воздушными медалями" за защиту SR-71 Blackbird от СССР во время холодной войны.

Самолет Lockheed SR-71 Blackbird считается вершиной авиационного искусства. Снятому с вооружения в 1998 году разведчику принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете. В настоящее время команда Skunk Works из Lockheed Martin работает над гиперзвуковым самолетом SR-72.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
SR-72
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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2 комментария
№1
02.12.2019 13:05
Так и не понял ! Какой секрет раскрыли???
+1
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№2
02.12.2019 13:21
Конуса были ещё в двигателях первых реактивных самолётов в СССР МиГ 15/17, например, управлялись датчиками давления. У нас даже лабораторки были по ним в 70-е.
+2
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