Саммит НАТО: решение о будущем членстве Украины в альянсе в силе, для Киева главное продвигать реформы

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Речь об этом идет в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Северо-атлантического договора, который прошел в понедельник в Брюсселе.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом альянса с Планом действий в отношении членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО", - сказано в декларации.

"Мы приветствуем значительные реформы, которые уже были проведены и настоятельно рекомендуем достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины", - отмечается в документе.

В этой связи союзники заверили в дальнейшем предоставлении практической поддержки с целью реформирования сектора обороны и безопасности, включая также и посредством Комплексного пакета помощи. "Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на укрепление ее устойчивости гибридным угрозам, включая увеличение интенсивности в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне", - сказано в декларации.