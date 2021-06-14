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США признали невозможность отказа от российских РД-180 в ближайшие годы

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Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Технические проблемы, сопровождающие разработку альянсом United Launch Alliance (ULA) новой ракеты Vulcan, могут сделать невозможным отказ Пентагона от российского двигателя РД-180 к 2022 году, как того требует Конгресс. Об этом сообщает SpaceNews, ссылаясь на отчет Счетной палаты правительства США.

Согласно данному документу, речь идет о затруднениях, связанных с разработкой компанией Blue Origin двигателя BE-4, что может сделать невозможным сертификацию Vulcan в 2021 году. Вследствие этого может возникнуть ситуация, когда Пентагону придется полагаться на ракету Atlas 5 в 2022 году и далее.

SpaceNews напоминает, что в 2016 году Конгресс запретил Пентагону использовать ракету Atlas 5 с российским двигателем РД-180 после 2022 года.

В апреле «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» 14 апреля передало американской стороне шесть двигателей РД-180, что стало последней поставкой по текущему контракту.

В июле 2020 года компания Blue Origin поставила ULA первый BE-4, который не является серийным, а предназначен для испытаний.

Vulcan создается на замену Atlas 5. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Ракета Vulcan с американскими BE-4 должна заменить носитель Atlas 5 с российским РД-180.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
Lockheed-Martin
ULA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Vulcan РН
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