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Генерал описал катастрофический сценарий войны между Россией и НАТО

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Источник изображения: Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Гипотетическая война между США или НАТО и Россией по размаху станет мировой, по длительности — затяжной, по составу сторон — коалиционной. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил бывший начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн, описывая сценарий возможного вооруженного конфликта.

Он сказал, что из-за значительного превосходства НАТО в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет коротким. Затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами. «В случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента», — отметил Кизюн.

В случае если вероятный противник начнет оперативное развертывание войск, оно не останется незамеченным разведкой Вооруженных сил России и будет наверняка вскрыто во всех возможных деталях, считает генерал. В таких условиях, по его словам, российская армия может для начала нанести демонстрационные ядерные удары, например, по пустынным акваториям морей и океанов. Если же это никак не повлияет на поведение вероятного противника, то не исключены и превентивные ядерные удары.

Ранее в июне стало известно, как США и их союзники по НАТО планируют «сокрушить» Россию в случае возможной войны с Москвой. Эксперт Крис Осборн (Kris Osborn) в своей статье в The National Interest рассказал, что Пентагон, вероятно, попытается задействовать весь арсенал возможностей альянса. По его словам, Министерству обороны США придется наладить общение не только между командирами и военнослужащими, но и между целыми боевыми платформами.


Варвара Кошечкина

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