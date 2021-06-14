Войти
Lenta.ru

Стало известно о плане НАТО по сокрушению России

267
0
0
Источник изображения: Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стало известно, как США и их союзники по НАТО планируют «сокрушить» Россию в случае возможной войны с Москвой. Эксперт Крис Осборн (Kris Osborn) в своей статье в The National Interest рассказал, что Пентагон, вероятно, попытается задействовать весь арсенал возможностей Североатлантического альянса. По его словам, Министерству обороны США придется наладить общение не только между командирами и военнослужащими, но и между целыми боевыми платформами.

Аналитик привел пример подобного взаимодействия — польский истребитель F-35 встречает в Балтийском море российские корабли и отправляет их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, идет навстречу противнику и атакует его противокорабельными ракетами. Именно такую тактику, по словам Осборна, рассматривает Пентагон вместе со своими западными союзниками.

Он отметил, что при подобной боевой операции должны использоваться все преимущества искусственного интеллекта и сетевого взаимодействия — только так союзники смогут одержать победу. Осборн считает, что для достижения стратегического преимущества им необходимо быстро идентифицировать цели и «молниеносно» вести по ним огонь.

Обозреватель заключил, что США планируют расширить программу по обмену данными и включить в нее союзников по НАТО. Общая задача, которая будет стоять перед военными, — это синхронизация различных систем коммуникации в единое целое.

Ранее Крис Осборн рассказал о подготовке в США к третьей мировой войне. По его словам, военно-воздушные силы страны точно воспроизводят крупномасштабную воздушную войну великих держав, имитируя угрозы и проблемы, с которыми они могут столкнуться в бою.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
Проекты
AI
NATO
Похожие новости
14.06.2021
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
16.11.2020
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
13.09.2019
Эксперт объяснил боязнь Британии оборонительных вооружений России
22.07.2019
ВПК США дышит на ладан
03.11.2016
Военные новости: ставка США на военные инновации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2