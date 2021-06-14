Стало известно о плане НАТО по сокрушению России

Стало известно, как США и их союзники по НАТО планируют «сокрушить» Россию в случае возможной войны с Москвой. Эксперт Крис Осборн (Kris Osborn) в своей статье в The National Interest рассказал, что Пентагон, вероятно, попытается задействовать весь арсенал возможностей Североатлантического альянса. По его словам, Министерству обороны США придется наладить общение не только между командирами и военнослужащими, но и между целыми боевыми платформами.

Аналитик привел пример подобного взаимодействия — польский истребитель F-35 встречает в Балтийском море российские корабли и отправляет их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, идет навстречу противнику и атакует его противокорабельными ракетами. Именно такую тактику, по словам Осборна, рассматривает Пентагон вместе со своими западными союзниками.

Он отметил, что при подобной боевой операции должны использоваться все преимущества искусственного интеллекта и сетевого взаимодействия — только так союзники смогут одержать победу. Осборн считает, что для достижения стратегического преимущества им необходимо быстро идентифицировать цели и «молниеносно» вести по ним огонь.

Обозреватель заключил, что США планируют расширить программу по обмену данными и включить в нее союзников по НАТО. Общая задача, которая будет стоять перед военными, — это синхронизация различных систем коммуникации в единое целое.

Ранее Крис Осборн рассказал о подготовке в США к третьей мировой войне. По его словам, военно-воздушные силы страны точно воспроизводят крупномасштабную воздушную войну великих держав, имитируя угрозы и проблемы, с которыми они могут столкнуться в бою.

Варвара Кошечкина