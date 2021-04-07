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В США рассказали о подготовке к третьей мировой войне

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Источник изображения: Фото: Randy Gon / U.S. Air Force / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США точно воспроизводят крупномасштабную воздушную войну великих держав, имитируя угрозы и проблемы, с которыми они могут столкнуться в бою. Об этом в статье для The National Interest рассказал обозреватель Крис Осборн (Kris Osborn), который полагает, что таким образом страна готовится к третьей мировой войне.

В ходе ежегодной военной игры Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.

Автор также ссылается на отчет ВВС США, в котором говорится, что целью Red Flag является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», — говорится в документе.

Осборн также отмечает, что при возникновении угроз в космосе или киберпространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей.

Учения Red Flag — это ежегодная массовая военная игра. В рамках этих учений самолеты F-35 и F-22 ВВС США готовятся атаковать вражеские самолеты, вести воздушный бой, наносить удары по средствам ПВО и прочее.


Рада Склодовская

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
Военные учения
Кибербезопасность
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