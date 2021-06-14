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В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок

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Источник изображения: Фото: AP

Российские подводные лодки, находящиеся в Атлантическом океане, представляют серьезную опасность для западных декократий, однако у США есть «дешевое решение» данной «дьявольской проблемы», пишет Forbes.

Американский журнал отмечает «незаметность» российских субмарин, находящихся в подводном положении. Издание пишет, что данные подлодки оснащены крылатыми или баллистическими ракетами. Forbes отмечает, что США, а также Великобритания и Норвегия, планируют обнаруживать российские субмарины при помощи патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon, тогда как страны ЕС планируют это делать посредством программы Accelerated Interim Multinational MPA Solution (AIM2S), предполагающей использование других самолетов, многие из которых устарели.

Вместо AIM2S в журнале предлагают государствам ЕС использовать американские P-8 Poseidon. Согласно Forbes, это позволит устранить возникающую от России подводную угрозу, снизить нагрузку на Военно-морские силы США, способствовать взаимодействию союзников и поддержать тысячи рабочих мест в Соединенных Штатах. Издание отмечает, что один P-8 Poseidon обходится в 200 миллионов долларов, а его производство создает 80 тысяч рабочих мест внутри США.

В июне журнал The National Interest написал, что создаваемый американской военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman в интересах Военно-воздушных сил Соединенных Штатов стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, называемый «самым крутым» самолетом в мире, будет неуязвим для российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».


Иван Потапов

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
P-8 Poseidon
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