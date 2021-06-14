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Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ (Главред, Украина)

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Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины
Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Украина — одна из самых коррумпированных стран в Европе. Масла в огонь подольет новый законопроект о так называемом «побратимстве». По мнению автора, его принятие нанесет удар по боеспособности ВСУ и легализует кумовство в военной сфере. Реальная цель законопроекта — превратить армию в организованную преступную группировку.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект "о защите прав побратимов и посестер", якобы призванный узаконить феномен побратимства и поднять боевой дух украинской армии. Однако все не совсем так, как выглядит при поверхностном прочтении этого документа.

Реальная цель данного законопроекта - превратить армию в организованную преступную группировку. Фактически мы наблюдаем попытку узаконить военное кумовство, что приведет к непредсказуемым последствиям. К каким именно последствиям - это лучше всего объяснить на конкретных примерах.

Во-первых, если, к примеру, я напишу рапорт, что у меня есть такой-то побратим, а этот человек со временем получит капитанскую должность, вы думаете, он не поможет мне продвигаться по службе? Побратим - это как кум.

Во-вторых, если пятеро военнослужащих напишут рапорты о побратимстве, и кого-то из них обидит командир или кто-то из других служащих, они смогут спокойно пойти и набить морду любому, кто обидел их побратима.

В-третьих, если у парня есть гражданская жена, и он рассказал о ней своим побратимам, в случае, если вдруг его убьют, эта женщина сможет прийти к матери этого военного и сказать: "Простите, он все завещал мне, включая пособие по его смерти". И побратимы это завещание подтвердят.

Подобные вещи способны развалить не только украинскую армию, но и все силовые структуры. Ведь служащие всех силовых структур на Украине, кроме Нацполиции, у нас имеют статус военнослужащих: и СБУ, и Пограничная служба, и МВД. Никто из них не отказался от статуса военнослужащего, потому что не хотят быть приравнены к государственным служащим, ведь у военнослужащих совершенно другой порядок начисления пенсий, за который они держатся зубами.

А раз так, то служащие всех силовых структур, ссылаясь на свой статус военнослужащих, начнут применять практику побратимов и посестер - и круговая порука будет повсюду. Она и так у нас есть, но с появлением такого закона эта практика будет еще и узаконена.

В законопроекте говорится о том, что побратимство поспособствует поднятию боевого духа, однако я вообще не вижу причин для этого. Законопроект о "защите прав побратимов и посестер" - это очень серьезный документ, который будет наносить удар изнутри по Вооруженным силам Украины и боеспособности нашего войска.

Важно, что этим законом слова трех свидетелей будут возводиться в ранг нотариальной доверенности и прав нотариуса. То есть, если три свидетеля окажутся побратимами погибшего, они смогут прийти к его родственникам и сказать, что погибший завещал все им перед смертью. Понимаете, что это будет?

Авторы законопроекта переписали в конце, что ни в коем случае эти права нельзя будет использовать в служебном положении. Ага, сейчас "нельзя использовать"! Эта ремарка не для нашей страны.

Выгодополучателей от существования такого закона может быть много, цепочка может привести на самый верх. Допустим, почему бы офицерам в такой организации как генеральный штаб не написать рапорт и не определиться в побратимы, создав таким образом, по сути, организованную преступную группировку, которая будет лоббировать какие-то интересы на закупках, на тендерах, на продвижении по службе своих людей.

Фактически этот документ узаконит беспредел в вооруженных силах, даже шире - во всех силовых структурах, где служащие имеют статус военнослужащих. И тогда главными выгодополучателями будут те, кто наберет себе группу побратимов. На всех уровнях - от рядового солдата до высшего военного руководства.

Если оценивать шансы на принятие данного законопроекта, то они велики. Ведь авторы этого проекта закона, с точки зрения маркетинга, очень красиво сумели обыграть такие скользкие моменты, и всю эту идею подали на красивом социальном блюдечке - мол, это улучшит климат в вооруженных силах. Хотя фактически это узаконит кумовство. Посмотрите на парламентский комитет по обороне и разведке, на его состав. Учитывая "профессионализм" этих людей, конечно же, комитет одобрит документ, не вникая в суть. Примечательно, что инициатор законопроекта - член фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий, который является членом подкомитета по антикоррупционной политике. Обалдеть, антикоррупционер создает коррупционную почву и фундамент для коррупционной деятельности в силовых структурах! Только в нашей стране может быть такое!

Учитывая все это, у закона есть все шансы, что он пройдет и будет принят.

При этом "пересічні громадяни" (рядовые граждане - прим. ред.) даже не поймут сути этого законопроекта - наоборот, они будут радоваться, что военнослужащие перед смертью в окопе смогут побрататься и идти в бой плечом к плечу. Однако от этого заблуждения суть закона не меняется: сегодня эти побратимы идут в бой против врага, а завтра - в бой против обидчика.

Представьте, в роте в среднем 75 человек. Если будет создана группа из пяти побратимов, да они уже через месяц поставят эту роту на уши вместе с командиром!

Поэтому возникает вопрос, что вообще будет с нашими вооруженными силами, если будет принят такой закон? Ведь произойдет подрыв фундамента украинской армии. Это очень опасно, потому что узаконенное кумовство и побратимство может развалить армию изнутри.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт


Олег Жданов

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