На форуме "Армия-2021" обсудят стандартизацию оборонной продукции

ЦАМТО, 11 июня. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" будут выработаны новые подходы по улучшению системы стандартизации оборонной продукции, в том числе связанные с изменением нормативно-правовой базы.

Одно из мероприятий научно-деловой программы будет посвящено вопросам реализации положений и функций по стандартизации оборонной продукции федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, головными организациями по стандартизации с учетом обновлений руководящих документов на уровне правительства Российской Федерации.

Предметом внимания экспертного и научного сообщества станут изменения закупочного законодательства, внесенные в постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1567. В частности, специалисты обсудят функционирование системы стандартизации оборонной продукции и особенности подготовки экспертов и экспертных организаций для проведения анализа проектов государственных военных стандартов. В ходе обсуждения затронут вопросы актуализации отраслевого фонда документов по стандартизации оборонной продукции и будут уточнены функций головных организаций.

Организатор мероприятия – Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.