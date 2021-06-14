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ЦАМТО

На форуме "Армия-2021" обсудят стандартизацию оборонной продукции

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Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 11 июня. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" будут выработаны новые подходы по улучшению системы стандартизации оборонной продукции, в том числе связанные с изменением нормативно-правовой базы.

Одно из мероприятий научно-деловой программы будет посвящено вопросам реализации положений и функций по стандартизации оборонной продукции федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, головными организациями по стандартизации с учетом обновлений руководящих документов на уровне правительства Российской Федерации.

Предметом внимания экспертного и научного сообщества станут изменения закупочного законодательства, внесенные в постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1567. В частности, специалисты обсудят функционирование системы стандартизации оборонной продукции и особенности подготовки экспертов и экспертных организаций для проведения анализа проектов государственных военных стандартов. В ходе обсуждения затронут вопросы актуализации отраслевого фонда документов по стандартизации оборонной продукции и будут уточнены функций головных организаций.

Организатор мероприятия – Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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