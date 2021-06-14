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Интерфакс-АВН

Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить опасное использование бомбардировщиков B-52H у границ РФ

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время учений Global Thunder 17. 30 октября 2016
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время учений Global Thunder 17. 30 октября 2016.
Источник изображения: © Фото : US Air Force / Airman 1st Class J.T. Armstrong

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США назвало провокацией использование в учениях НАТО в Балтийском море стратегического бомбардировщика B-52H, сообщила дипмиссия в своём Twitter.

"Применение пентагоном в маневрах BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении посольства.

Также в диппредставительстве призвали США "коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у российских границ".

Учения Baltops стран НАТО в Балтийском море регулярно проводятся в регионе с 1971 года.

В этом году, в учениях, которые проводятся уже в 50-й раз, участвуют 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Всего задействовано 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и в общей сложности 4 тыс. военнослужащих.

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