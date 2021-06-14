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РИА Новости

Посольство России назвало "бряцанием оружием" использование B-52H на учениях НАТО

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Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции.
Источник изображения: © Фото : Royal Navy/LPhot Paul Hall

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посольство России в США назвало применение в учениях стран НАТО в Балтийском море Baltops американского бомбардировщика B-52H "бряцанием оружием", нагнетающим напряженность в Европе.

"Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе", - сообщат посольство в Twitter.

Добавляется, что это "омрачает атмосферу" в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Посольство призывает США коренным образом пересмотреть свои подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ России.

Учения НАТО Baltops-2021 проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня уже в 50-й раз. Здесь участвуют 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Всего задействованы 4 тысячи военнослужащих, 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов. В ходе учений будут отрабатываться операции по противолодочной борьбе, противовоздушной обороне, противоминной борьбе и будет осуществлена высадка десанта на побережье Литвы. Морские учения Baltops ежегодно проводятся с 1972 года.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ неоднократно сообщал о сопровождениях российскими истребителями американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой. Последний раз - 31 мая.

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