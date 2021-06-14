Слабейшие из непокорных

Венесуэла как потенциальная мишень для американской агрессии

В мире не очень много стран, готовых открыто противостоять политике США. Причем готовность к противостоянию почти всегда основана на военной силе. Без нее бороться с Вашингтоном бессмысленно, поскольку он всегда готов к применению своей военной силы для искоренения любого несогласия. Причем силу Вашингтон применяет исключительно с целью защиты демократии – по крайней мере он сам явно в это верит.

Воевать с Россией и Китаем США совершенно точно не готовы. Не кажется слишком радужной и перспектива войны против Пхеньяна и Тегерана. Формально ВС США многократно сильнее Корейской народной армии и тем более ВС Ирана. Но слишком много у этих потенциальных войн факторов, которые делают их для Вашингтона нежелательными.

Поэтому он предпочитает душить КНДР и Иран экономическими средствами. А против Ирана, возможно, будет воевать чужими руками («Иран в кольце врагов», «НВО», 16.04.21).

Враг на заднем дворе

Наиболее доступной мишенью для США из всех несогласных с американской политикой стран представляется Венесуэла. Она расположена недалеко от Штатов, что облегчает Пентагону решение логистических проблем и позволяет задействовать гораздо большие силы, чем в Евразии. А тяжелое социально-экономическое положение Венесуэлы позволяет рассчитывать как минимум на моральное разложение ее тыла и армии и на огромные проблемы чисто организационного характера. А как максимум – на то, что венесуэльцы встретят американцев как освободителей от многолетней «коммунистической диктатуры».

Все эти факторы вроде бы позволяют Америке «явить силу свою» именно на Венесуэле, заодно преподав урок всем несогласным, в том числе потенциальным.

ВС Венесуэлы благодаря наличию у страны нефтедолларов традиционно являются одними из сильнейших в Латинской Америке. Так, в начале 1980-х ВВС страны получили из США 24 истребителя-бомбардировщика F-16. Наряду с 12 французскими «Мираж-2000», которые примерно в те же годы поступили на вооружение ВВС Перу, это были первые в Латинской Америке боевые машины четвертого поколения.

В те же годы Франция продала Венесуэле 82 танка АМХ-30В (первые основные танки для венесуэльской армии) и 12 155-мм САУ Мк F3 на его шасси, шесть ЗРК «Роланд», около трех десятков истребителей-бомбардировщиков «Мираж-3/5/50» и различное ракетное вооружение для них. Из Великобритании поступили 84 легких танка «Скорпион» и шесть корветов, в том числе три в варианте МРК. Вооружение для этих корветов было куплено в Италии, как и для шести фрегатов типа «Лупо», полученных уже из самой Италии. Кроме того, эта страна поставила Венесуэле 40 105-мм орудий М-56. Из ФРГ было получено две ПЛ пр. 209/1300, из Израиля – 25 160-мм РСЗО LAR-160 (на шасси французского легкого танка АМХ-13).

После смены политической ориентации основным поставщиком боевой техники в Венесуэлу стала Россия. В свою очередь, Венесуэла в 2005–2013 годах входила в пятерку основных покупателей российского оружия в мире. Почти все это оружие было нового изготовления. Исключение составили поставленные из наличия ВС РФ 92 танка Т-72Б, 24 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 11 дивизионов ЗРК С-125М и 300 зенитных орудий ЗУ-23–2.

Специально для Венесуэлы российский ВПК изготовил 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 13 САУ 2С23 и 48 2С19, 24 120-мм миномета 2С12, 12 РСЗО «Смерч», два дивизиона ЗРС С-300ВМ, три дивизиона ЗРК «Бук-М1» (на колесном шасси, в отличие от основной версии с гусеничным шасси), 200 ПЗРК «Игла-С», 24 истребителя-бомбардировщика Су-30МКВ, 10 ударных вертолетов Ми-35М, 38 многоцелевых Ми-17, три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, значительное количество авиационных ракет и УАБ. Благодаря этим поставкам ВВС страны стали сильнейшими в Латинской Америке. А наземная ПВО Венесуэлы – сильнее, чем у всех остальных латиноамериканских стран вместе взятых.

За тот же период Венесуэла приобрела 12 разведывательных БПЛА «Мохаджер-3» в Иране, 8 транспортных самолетов Y-8 и 18 учебных К-8 в Китае. Кроме того, было получено 10 ЗРК «Барак» из Израиля.

В период правления Мадуро единственным поставщиком боевой техники в Венесуэлу стал Китай (Россия лишь обслуживает ранее поставленную технику). Большая часть этой техники поступила в морскую пехоту Венесуэлы, поскольку является плавающей. Это 9 легких танков ZTD-05 (VN-16), 23 БМП ZBD-05 (VN-18), 68 БТР ZBL-09 (VN-1), по 18 самоходных минометов SM-4 и РСЗО SR-5. Национальная гвардия Венесуэлы (выполняет роль внутренних войск) получила 121 китайский бронеавтомобиль VN-4, из которых не менее трех уже потеряно в ходе подавления беспорядков. В ВВС поступили еще девять учебных самолетов К-8.

Средства против Голиафа

С американскими ВС венесуэльские, разумеется, совершенно несопоставимы. Из всей западной техники, имеющейся у Венесуэлы, хоть какие-то проблемы американцам могут создать два десятка F-16А/В и две ПЛ пр. 209/1300, но лишь чисто теоретически.

Проблемы практические создаст ПВО. При встрече с ней ВВС и морская авиация США могли бы понести очень серьезные потери. Но у американцев есть очень много КРМБ «Томагавк» и различных КРВБ (AGM-86, AGM-158 JASSM и др.). Поэтому они могут «грузить» этими ракетами венесуэльскую наземную ПВО до полного израсходования ею боекомплекта ЗУР, после чего «пустые» ЗРК уничтожаются уже без проблем. Также будут «задавлены массой» Су-30, их просто слишком мало (сейчас – 22 единицы).

Близость ТВД к территории США значительно облегчает американцам задачу. Их тактическая авиация сможет работать по объектам в Венесуэле с аэродромов в южных штатах собственной страны (с дозаправкой в воздухе, разумеется). Это позволяет развернуть большие силы, причем сделать это практически скрытно (что совершенно невозможно при развертывании группировок против КНДР или Ирана).

После подавления ПВО можно безнаказанно уничтожать наземную технику. То есть венесуэльская армия лишается возможности вести классическую войну. Вопрос в том, будет ли это означать для Каракаса капитуляцию, как капитулировал Белград в 1999 году («Пиррова победа НАТО», «НВО», 22.03.19). На этот раз американцам не нужно ведь освобождать Косово. Или Кувейт, как в 1991 году («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21). Венесуэла ни у кого ничего не захватывала. В случае агрессии против нее целью Вашингтона может быть только «освобождение» ее самой, то есть свержение социалистического режима.

Разгром армии с помощью воздушных ударов может спровоцировать восстание венесуэльцев против режима. Но может, наоборот, лишь сплотить их против «гринго». Да и восстание, если таковое случится, может оказаться неудачным, поскольку его поддержит далеко не все население страны. Тогда американцам придется проводить наземную операцию, задействовав значительные силы морской пехоты и сухопутных войск.

Правда, в этом случае «освобождение» окончательно превратится в очередную агрессию. Само по себе для Вашингтона это не проблема. Но вот без потерь здесь точно не обойтись. Тем более что в городах и в джунглях «латиносы» получат серьезное психологическое преимущество над «гринго», а превосходство последних в технике в значительной степени обесценится.

Неизбежные серьезные потери среди мирного населения будут лишь усиливать сопротивление. Нельзя забывать также о том, что в самой американской армии служит довольно много «латинос». Совершенно не факт, что они будут беззаветно умирать за Вашингтон против Каракаса – то есть, по сути, против соотечественников.

Непримиримые соседи

Хотя в начале ХХ века США «урезали» Колумбию, организовав отделение от нее Панамы (где потом построили межокеанский канал, принадлежавший США до 2000 года), именно Богота остается ближайшим союзником Вашингтона в Южной Америке. К тому же Колумбия является одной из очень немногих латиноамериканских стран, где к власти никогда не приходили левые.

Между Колумбией и ее восточным соседом Венесуэлой существует территориальный спор, что весьма характерно для Латинской Америки из-за искусственности межгосударственных границ. В 1988 году колумбийский фрегат вторгся в акваторию, которую обе страны считали своей, после чего чуть было не подвергся атаке венесуэльских F-16. Однако до прямой стрельбы дело не дошло.

После этого ситуация стабилизировалась. Но затем к власти в Венесуэле пришел Уго Чавес, который на протяжении нескольких лет был не просто неформальным лидером всех левых во всемирном масштабе, но и одним самых харизматичных политиков в мире. Поэтому не стоит удивляться, что он, десантник и спортсмен, умер отнюдь не старым еще человеком – Чавес слишком многих не устраивал.

Богота постоянно обвиняла Каракас в поддержке колумбийских левых партизан из организации FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – «Революционные вооруженные силы Колумбии»). Насколько обоснованы эти обвинения – сказать сложно. В любом случае это очень сильно напрягало отношения между странами. В 2010 году дело дошло до разрыва дипломатических отношений. Впрочем, в том же году в Колумбии сменился президент, после чего страна восстановила отношения с Венесуэлой.

Новый конфликт между Боготой и Каракасом произошел в 2015 году, когда президентом Венесуэлы уже был Николас Мадуро – политический наследник Чавеса, но со всех точек зрения совсем не Чавес. Причиной конфликта послужило то, что трое венесуэльских военнослужащих и гражданские лица получили ранения в результате конфронтации с предполагаемыми колумбийскими контрабандистами. Страны опять оказались на грани войны, особенно после того, как в нескольких километрах от границы по неизвестным причинам разбился истребитель-бомбардировщик ВВС Венесуэлы Су-30.

Только в 2016 году границы были открыты, а отношения формально налажены. Однако напряженность в колумбийско-венесуэльских отношениях никуда не делась. Так, например, Венесуэла обвинила Колумбию в участии в покушении на Мадуро 4 августа 2018 года. Однако Колумбия отвергла обвинения.

Дополнительной проблемой стал острейший социально-экономический кризис в Венесуэле, из-за которого сотни тысяч граждан этой страны стали бежать в соседние государства, в первую очередь – в Колумбию. Бежали они как минимум за товарами (в Венесуэле имеет место тотальный дефицит практически любых товаров), как максимум – на заработки или даже на ПМЖ. Это значительно усугубляло общую ситуацию.

Пушечное мясо

У ВС Колумбии имеется огромный боевой опыт. Правда, это опыт исключительно противопартизанской войны – против РВСК и наркомафии. У ВС Венесуэлы нет вообще никакого боевого опыта.

Что касается технического оснащения, то здесь ситуация прямо противоположная. Колумбийская армия очень велика по численности личного состава, но совершенно не готова к классической войне. В частности, у нее нет не только основных, но и легких танков. Конечно, большая часть границы Колумбии с Венесуэлой приходится на джунгли, где танки бесполезны. Но на приморских направлениях, где проживает большая часть населения обеих стран, применять их вполне можно. У Венесуэлы – более 170 основных и около 120 легких танков (а также более сотни БМП-3, которые по своему вооружению также являются легкими танками).

Также у Колумбии нет САУ и РСЗО, а у Венесуэлы все это есть, в том числе даже «Смерчи». Против венесуэльских Су-30 и F-16 колумбийские истребители-бомбардировщики «Кфир» израильского производства совершенно бесполезны. Тем более им лучше не встречаться с венесуэльской наземной ПВО. Более или менее равны по силам ВМС сторон. Но война на море в любом случае главной не будет.

Новую ситуацию создало формальное двоевластие в Венесуэле, которое возникло в январе 2019 года. Проамериканская оппозиция получила полную поддержку не только Колумбии, но и большинства латиноамериканских стран. Для Венесуэлы возникла угроза с юга, поскольку активнейшим противником режима Мадуро стали новые власти Бразилии.

ВС Бразилии гораздо больше венесуэльских, но гораздо архаичнее их. Они имеют несколько сотен танков, но все это – европейский и американский металлолом. Правда, вся граница между Бразилией и Венесуэлой приходится на джунгли, где тяжелая наземная техника, как было сказано, практически бесполезна.

ВВС Бразилии имеют больше боевых самолетов, чем венесуэльские. Но бразильские машины гораздо старше и хуже качеством, к тому же они не имеют шансов против наземной ПВО Венесуэлы. Лишь на море превосходство Бразилии над Венесуэлой является подавляющим, но вряд ли это имеет большое значение.

Впрочем, в описываемом сценарии уничтожать венесуэльскую армию с воздуха будут ВВС и морская авиация США, а колумбийцам и бразильцам будет отведена роль наземного пушечного мяса. В таком варианте ВС Венесуэлы долго не продержатся. Зато партизанская война в джунглях может затянуться на многие годы.

Крах самозванца

Признав два года назад «параллельного» самоназначенного президента Венесуэлы, Вашингтон практически лишил себя пути к отступлению.

Совершенно независимо от того, является Мадуро «хорошим» или «плохим» и до чего он довел экономику Венесуэлы, Хуан Гуайдо – полный и абсолютный самозванец (возможно, именно поэтому его поддерживает очевидное меньшинство населения страны). Он никаким образом не может быть законным президентом Венесуэлы, а его признание другими странами входит в вопиющее противоречие с нормами международного права. Вашингтон даже не имитировал законность своих действий (а Европа – свой суверенитет) и хотя бы минимальные приличия.

Весьма символично, что именно после того, как «цивилизованный мир» признал Гуайдо «законным президентом», народные выступления против Мадуро стремительно пошли на убыль и в течение нескольких месяцев полностью увяли. Возможно, именно наглость «гринго» укрепила позиции Мадуро, а не подорвала их, как думали в Вашингтоне.

А в 2020 году началась вирусная пандемия, нанесшая сильнейший удар по США, Бразилии и Колумбии. Венесуэла (и, вполне ожидаемо, Куба) переносят эту беду лучше всех в Западном полушарии. Из-за этого значительная часть венесуэльских беженцев потянулась из Колумбии на родину.

В начале нынешнего года ЕС хотя и не вернулся к признанию Мадуро, но и Гуайдо признавать «президентом» перестал, ибо это стало выглядеть уж слишком откровенным абсурдом. Столь же откровенным абсурдом становится в таких условиях военная интервенция против Венесуэлы – она вызовет внутренний взрыв скорее в Бразилии, Колумбии, а то и в США, чем в Венесуэле.

Тем не менее исключать ничего нельзя. Внутренняя ситуация в США и их положение в мире настолько непросты и неоднозначны, что варианты выхода в Вашингтоне могут увидеть самые неожиданные.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.