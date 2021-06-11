В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship

Американская компания Relativity Space представила проект многоразовой космической системы Terran R. Ее можно назвать уменьшенным аналогом Starship от компании SpaceX.

Потенциально революционная система Starship не дает покоя ракетостроителям, опасающимся оказаться на задворках технического прогресса. Ответ Илону Маска представила американская Relativity Space, показавшая концепт полностью многоразовой космической системы Terran R.

Этот проект — настоящий кладезь инноваций. По словам старшего вице-президента компании Зака Данна, ракета будет полностью многоразовой и напечатанной на 3D-принтере. Особый интерес она может представлять в связи растущими запросами в индустрии создания крупных спутниковых группировок.

Двухступенчатая ракета Terran R будет иметь высоту 65,8 метра и диаметр 4,9 метра. Terran R сможет доставить более 20 тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовой конфигурации.

Первую ступень носителя снабдят семью двигателями Aeon R, а вторая получит один двигатель Aeon Vac. Они основаны на разработанном ранее двигателе Aeon 1, который предназначен для Terran 1 — первой ракеты от Relativity Space.

Terran 1 (слева) и Terran R Источник изображения: nasaspaceflight

Terran 1 — относительно простой двухступенчатый одноразовый носитель, в сравнении с которым новая система станет огромным шагом вперед. Первый старт Terran 1 может состояться уже в этом году.

В Relativity Space не скрывают, что общая концепция Terran R похожа на ту, которую мы видим в случае с упомянутой выше системой Starship. При этом возврат первой ступени будут осуществлять подобно тому, как это происходит в случае с Falcon 9 (с посадкой на плавучую платформу). Первый запуск Terran R запланировали на 2024 год.

Презентация Terran R / ©nasaspaceflight Пока другие только планируют, SpaceX активно проводит тесты. Пятого мая компания Илона Маска впервые успешно выполнила высотные испытания демонстратора технологий Starship. Аппарат Starship SN15 смог не только подняться на заданную высоту, но и удачно совершил посадку.

Помимо «прыжков», SpaceX прорабатывает другие важные элементы программы. Речь, в частности, идет о плавучем космодроме для Starship, который должен быть готов в 2022 году.

Strahip SN15 на взлете Источник изображения: SpaceX

В апреле стало известно, что NASA выбрало проект SpaceX, базирующийся на технологиях Starship, для посадки астронавтов на лунную поверхность. Впоследствии конкуренты Маска оспорили это решение.