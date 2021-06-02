Плавучий космодром для Starship будет готов в 2022 году. И другие подробности «марсианского проекта Маска»

SpaceX продолжает ударными темпами приближать регулярную эксплуатацию сверхтяжелых многоразовых ракет. В очередной статье из серии «Что там в Бока-Чика» вы узнаете о «стахановских» темпах выпуска и тестирования двигателей Raptor, ориентировочных сроках ввода в эксплуатацию плавучего космодрома для Starship, а также о ходе строительства стартового стола для орбитальных запусков с площадки Starbase на юге Техаса.

Благодаря бессменным волонтерам-наблюдателям проекта NASASpaceFlight весь интернет может наблюдать развитие производственно-пусковой площадки SpaceX в местечке Бока-Чика, штат Техас. Она, кстати, получила официальное название Starbase — «Звездная база».

Напомним, Маск вкладывает средства не только в непрекращающуюся стройку на этом космодроме SpaceX, но и в окружающие населенные пункты. Так он планирует привлечь специалистов переехать в южный регион и устроиться на работу в его компанию. Вдобавок местные жители получают своеобразную компенсацию за неудобства из-за бурной ракетостроительной и пусковой деятельности поблизости.

Неофициальный концепт плавучего космопорта «Деймос» / ©Kendall Dirks, Twitter

Плавучий стартовый стол для Starship

К вопросу о пусках и ракетах: пожалуй, главная новость последних дней — наконец-то стало известно, когда купленные SpaceX в начале года морские буровые платформы превратятся в плавучие космодромы. По крайней мере одна из них, получившая имя «Деймос» (обе конструкции названы в честь лун Марса), должна быть готова в 2022 году. Когда именно — не уточняется. Примерные сроки назвал сам Маск в твиттере, комментируя фанатский рисунок плавучего космодрома. Его выполнил художник Кендалл Диркс (Kendall Dirks): на изображении показана заправка Starship перед стартом.

На этом, к сожалению, подробности о бывших нефтяных буровых вышках, которым предстоит стать плавучими стартовыми столами, заканчиваются. Их переоборудование идет на охраняемых площадках в порту Пасакагулы, штат Миссисипи («Фобос»), и в порту Браунсвилла, штат Техас («Деймос»), куда папарацци попасть не могут. Ранее высказывались предположения, что одну из платформ должны частично ввести в эксплуатацию уже к концу года.

Между прочим, без плавучих космодромов полноценную «связку» Starship и Super Heavy испытать в орбитальном полете с возвращением на стартовый стол, скорее всего, вообще нельзя. В Бока-Чика, то есть вокруг нынешней площадки для запусков корабля и ракеты из нержавеющей стали, проживают люди. И проводить орбитальные запуски не до конца отработанной техники с атмосферными участками траектории над этими территориями слишком рискованно.

Огромный кран Fagioli модернизировали для сборки башни обслуживания — он стал еще больше за счет деталей других машин для подъема больших грузов. За что и получил прозвище «Франкенкран» Источник изображения: Austin Barnard, Twitter

«Орбитальный» стартовый стол в Starbase и первый космический полет Starship

Но это не означает, что запусков Starship в космос с территории Бока-Чика не будет вообще. Главное, чтобы прототипы не пролетали в атмосфере над живыми людьми. Поэтому уже летом, если все пойдет по плану, конечно, SN20 и BN3 отправятся в космос. План полета удалось узнать из документов, которые SpaceX недавно отправляла в регуляторные органы. Подробности мы уже рассказывали, так что перейдем к новым деталям.

Во-первых, башня для стыковки корабля и ускорителя, а также их обслуживания и заправки выросла более чем на два десятка метров. К ней добавили сразу две секции высотой примерно 10-12 метров (точнее по фото оценить трудно), и становится понятно, как конструкция будет выглядеть в итоге. Что примечательно, налицо ускорение темпов изготовления типовых секций. Первую делали больше месяца, а две новые — за пару недель. Очевидно, инженеры SpaceX отработали большую часть производственных процессов, и дальше дело пойдет быстрее.

Ship 16 & Booster 2, Starbase Highbay pic.twitter.com/IUuidOw9ym - Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2021

©Elon Musk, Twitter

Во-вторых, возникла некоторая путаница с «космическими» прототипами Starhip и Super Heavy, а точнее — с ускорителем (первой ступенью). Как сообщалось ранее, в первый орбитальный полет отправятся SN20 и BN3. Но Маск в недавнем твите назвал ступень Super Heavy для этих испытаний «вторым ускорителем». Хотя наблюдатели NASASpaceFlight четко видели на ее деталях стикеры с номером 3. В результате коллективных рассуждений родилось предположение, что BN3 — просто второй по счету ускоритель, который полностью строится в новом здании вертикальной сборки.

Всего прототипов Super Heavy уже было изготовлено три. Первый (BN1) собрали в полную высоту, и он послужил массо-габаритным макетом для отработки процедур логистики между производственной площадкой и стартовым столом. Ну и непосредственно изготовления ступени, конечно. Прототипы BN2 и BN2.1 не производились в полном размере и вероятнее всего их скоро распилят на металл: на них опробовали методику сборки больших баков. Но благодаря этим двум изделиям инженеры SpaceX теперь ускоренными темпами готовят летный BN3 и баки для наземной инфраструктуры.

Внимательный читатель еще с первого абзаца этого раздела может задаться вопросом: а зачем вообще городить полноценную башню обслуживания на Starbase в Бока-Чика? Ведь все равно полноценные орбитальные испытательные полеты с возвращением на Землю в исправном виде прототипов Starship и Super Heavy произвести по соображениям безопасности, скорее всего, не получится. Ответ довольно прост и вполне в духе SpaceX — скорее всего, компания стремится научиться делать все хорошо еще на берегу (во всех смыслах). Тогда постройка и эксплуатация плавучих стартовых столов будет проще и понятнее.

Первый бак наземной инфраструктуры орбитального стартового стола для криогенных компонентов топлива транспортируют с производственной площадки Starbase на пусковую. Он изготовлен по той же технологии, что и Starship с Super Heavy (большие кольца из листов нержавеющей стали), но в отличие от них покрыт теплоизоляцией. Источник: bocachicagal, NASASpaceFlight

Поток двигателей и уточнения конфигурации Super Heavy

Даже прототипы Starship и Super Heavy для орбитального теста будут иметь в общей сложности 35 двигателей Raptor. На ускорителе — 29 штук, оптимизированных для уровня моря, на корабле — шесть, по три «обычных» и оптимизированных для вакуума (с огромным соплом, проще говоря). Чтобы обеспечить несколько испытательных полетов и затем наладить полноценное серийное производство, SpaceX уже сейчас должна выпускать сотни этих агрегатов.

«Шпионы» в техасском городе Мак-Грегор докладывают, что частная космическая компания почти удвоила свои возможности по испытаниям Raptor. На полигоне SpaceX до недавнего времени в этих целях использовали три стенда: два горизонтальных, созданных специально под новые метановые двигатели, и один вертикальный, ранее использовавшийся для тестов ракеты Falcon 9. Судя по аэрофотографиям, все испытательные установки на протяжении последних месяцев постоянно заняты «Рапторами».

Теперь в дополнение к ним построили еще два стенда — оба вертикальные. Судя по всему, полигон SpaceX в Мак-Грегоре способен проводить «аттестацию» одного Raptor после производства в день. Это отличные новости, которые означают, что выпуск двигателей будет еще сильнее нарастать. Сейчас завод компании в Хоторне, Калифорния, отгружает один «Раптор» чуть более чем в 48 часов. Кроме того, в минувшее воскресенье Маск рассказал, что серийный ускоритель Super Heavy получит 32 двигателя вместо 29, а их тяга должна вырасти до 7500 тонн-силы в продолжительном режиме работы. Целевой показатель тяговооруженности ступени — 1,5.

Центральная часть нижней силовой переборки первого летного прототипа Super Heavy, которому предстоит отправиться в космос. Плита диаметром около пяти метров служит для крепления девяти двигателей Raptor. Еще два десятка расположатся на внешнем кольце. Источник: ©bocachicagal, NASASpaceFlight

Статус прототипов Starship и Super Heavy, а также баков наземной инфраструктуры по наблюдениям на 29 мая. GSE1-5 — баки, первые два из которых уже доставлены на орбитальный стартовый стол (OLP), один находится пока на производственной площадке, еще один в ангаре, а от пятого готовы только пара секций и купол. SN16 полностью собран (судя по внешним признакам), но остается в здании вертикальной сборки, его дальнейшая судьба пока неизвестна (успешно летавший SN15 повторно запускать не будут, с него сняли двигатели и перевезли на свободную площадку на задворках Starbase). BN2.1 пока наблюдается «живым», но у него до сих пор нет одной узкой секции, а орбитальная ступень на этой инфографике почему-то обозначена, как BN2 (должна быть BN3). Вероятно, либо SpaceX опять всю нумерацию переиграли, либо «шпионы» ошиблись. Источник: ©NASASpaceflight, Marcus House

Чего ждать дальше

Конечно, никаких жестких сроков, как это принято в космонавтике, никто не называет. Все вышеупомянутые анонсы — лишь ориентиры и цели. Судя по темпам строительства орбитального стартового стола в Starbase, его могут не успеть завершить за месяц. Так что первый космический полет Starship в начале июля ждать не стоит. Но до конца года он произойдет почти наверняка. И это будет внушительный успех — подобных ракет в столь короткий срок никто не разрабатывал.

Понятное дело, на полный успех испытаний рассчитывать не стоит, но сам факт достижения орбиты уже будет впечатляющим. Иными словами, мы становимся свидетелями радикальных сдвигов в космонавтике. И это прекрасно.