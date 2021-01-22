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Naked Science

СМИ: SpaceX купила две буровые платформы, чтобы запускать космические корабли к Марсу и Луне

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Буровая платформа
Буровая платформа.
Источник изображения: nasaspaceflight

По данным журналистов, дочерняя компания SpaceX приобрела две буровые платформы: после переоборудования комплексы можно будет применять для запусков космических кораблей Starship.

SpaceX активно реализует свой самый амбициозный проект, в рамках которого хотят построить чрезвычайно крупный пилотируемый космический корабль. Как сообщает NASA SpaceFlight, компания Илона Маска (вернее, связанная с ней Lone Star Mineral Development LLC) купила две буровые платформы, которые после переоборудования можно будет использовать для запусков таких аппаратов.

Lone Star зарегистрировали в июне 2020-го. В том же месяце генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что SpaceX строит плавающие космодромы для полетов к Марсу, Луне и гиперзвуковых путешествий вокруг нашей планеты. По мнению экспертов, Lone Star Mineral Development LLC, вероятно, дочерняя компания SpaceX.

Буровая платформа

Источник изображения: nasaspaceflight

Приобретенные платформы назвали «Фобос» и «Деймос» — в честь спутников Марса. Их использование позволит решить сразу несколько проблем. Одна из них связана с безопасностью окружающих людей при старте Starship. Другая касается уровня шума, который непременно будет сопровождать запуски. Таким образом, морские пусковые платформы сыграют одну из ключевых ролей в проекте SpaceX.

Буровая платформа

Источник изображения: nasaspaceflight

Работы над пусковыми платформами начали в Браунсвилле (штат Техас), недалеко от производственных и пусковых площадок Starship в Бока-Чика. В список ранее представленных вакансий входили крановщики, электрики и инженеры по морским операциям. В некоторых списках было указано, что должность — часть проекта Starship. В числе обязанностей — «проектирование и строительство действующего морского ракетного комплекса».

Одна из установок ранее называлась ENSCO 8500. Ее эксплуатировала буровая компания Ensco Rowan PLC. В 2019 году, после сделки и объединения с компанией Valaris, установка получила имя Valaris 8500. Летом прошлого года ее вместе с еще одной буровой установкой — Valaris 8501 — продали неназванному заказчику. Цена каждой установки составила 3,5 миллиона долларов.

Starship

Источник изображения: SpaceX

Космический комплекс, известный сейчас как Starship, носил разные имена и имел различные технические характеристики. Сегодня речь идет о двухступенчатой системе, способной вывести на низкую опорную орбиту около 100 тонн грузов. Недавно стало известно, что SpaceX не будет сажать сверхтяжелую ракету-носитель комплекса на опоры, вместо этого ее планируют ловить у земли.

Одно из ключевых испытаний демонстратора технологий Starship провели в декабре: оно оказалось успешным лишь отчасти.

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