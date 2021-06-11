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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона выпустил директиву по стратегии противостояния Китаю - СМИ

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин выпустил внутреннюю директиву, касающуюся стратегии и задач в области противостояния Китаю, которого Соединенные Штаты считают своим главным стратегическим соперником, сообщают западные СМИ.

"Теперь министерство должно приступить к работе", - сказал Остин, представляя директиву чиновника Пентагона.

Он отметил: "Инициативы, которые я представляю сегодня, связаны с более широким подходом правительства США к Китаю и помогут разработать стратегию национальной обороны".

Он сказал, что новые инструкции "расширят возможности министерства по активизации действий по созданию сети союзников и партнеров, усилению подготовки и ускорению разработки новых оперативных концепций".

По словам представителя Минобороны, рабочая группа выявила "разрыв между словами и действиями".

Операции Пентагона за последние два десятилетия были сосредоточены в основном на боевиках на Ближнем Востоке, а не на борьбе с современной армией, подобной китайской. Стратегия национальной обороны Пентагона от 2018 года определила Китай в качестве основного стратегического конкурента, но рабочая группа пришла к выводу, что для решения проблем, связанных с Пекином, было сделано недостаточно.

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Страны
Китай
США
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