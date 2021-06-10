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Российские самолеты «позацепляли» территории Европы

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В прошлом, российские самолеты старых типов с неэффективными навигационными системами иногда случайно «зацепляли» территорию воздушного пространства европейских стран, что вызывало гневную реакцию соседних государств и обвинения в желании оккупировать регион, пишет обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«Для полетов между Калининградом и остальной частью России над Балтикой есть только небольшой и извилистый воздушный коридор. В некоторых местах он сужается всего до нескольких километров. Выход за его пределы автоматически означает нарушение воздушного пространства другого государства», — рассказывает автор.

По его словам, Россия в течение нескольких лет «предлагает урегулировать ситуацию с полетами над Балтикой и договориться о внятных правилах игры», что не встречает понимания в Европе.

Лавров напоминает, что уже в ближайшие годы в Балтийском регионе будут на постоянной основе дислоцироваться десятки истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. «Они окажутся в руках у такой открыто недружественной к нам страны, как Польша», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что усиление Польши потребует дальнейшего наращивания возможностей военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО). Автор напоминает, что в настоящее время в Калининградской области расположены, в частности, системы С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С», а также истребители Су-35С.

В ноябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщали, что первым истребитель Су-57 в начале 2021 года получит Западный военный округ, поскольку близкорасположенные к нему Польша, Дания и Норвегия вооружаются американскими самолетами пятого поколения F-35 Lightning II.


Иван Потапов

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
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