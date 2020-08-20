Российский Су-57 ответит Польше, Дании и Норвегии

Первым истребитель Су-57 в начале 2021 года получит Западный военный округ (ЗВО), поскольку близкорасположенные к нему Польша, Дания и Норвегия вооружаются американскими самолетами пятого поколения F-35 Lightning II, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, это станет «ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО». «Первые 16 из 52 заказанных F-35A уже переданы ВВС Норвегии. Законтрактовала 32 единицы и Польша. Почти три десятка таких истребителей намерена приобрести Дания», — пишет издание.

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем полковника Владимира Анохина, размещение Су-57 в указанном округе «радикально нарастит возможности авиации ЗВО и сделает возможным быстрое уничтожение самолетов противника в регионе».

«В сочетании с мощными сухопутными силами, особенно в Калининградской области, российская авиационная группировка превратит военный потенциал НАТО в регионе в ничто», — уверяет эксперт.

Получателем первых Су-57 станет 6-я армия Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) ЗВО.

Ранее в августе аналитики Брэдли Боуман и Шейн Прейсуотер из Фонда защиты демократий в публикации Breaking Defense отметили, что снятие международного эмбарго на покупку оружия Ираном может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать средства ПВО и истребители у Москвы и Пекина.