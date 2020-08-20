Войти
Lenta.ru

Российский Су-57 ответит Польше, Дании и Норвегии

468
0
0
Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57.
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первым истребитель Су-57 в начале 2021 года получит Западный военный округ (ЗВО), поскольку близкорасположенные к нему Польша, Дания и Норвегия вооружаются американскими самолетами пятого поколения F-35 Lightning II, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, это станет «ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО». «Первые 16 из 52 заказанных F-35A уже переданы ВВС Норвегии. Законтрактовала 32 единицы и Польша. Почти три десятка таких истребителей намерена приобрести Дания», — пишет издание.

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем полковника Владимира Анохина, размещение Су-57 в указанном округе «радикально нарастит возможности авиации ЗВО и сделает возможным быстрое уничтожение самолетов противника в регионе».

«В сочетании с мощными сухопутными силами, особенно в Калининградской области, российская авиационная группировка превратит военный потенциал НАТО в регионе в ничто», — уверяет эксперт.

Получателем первых Су-57 станет 6-я армия Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) ЗВО.

Ранее в августе аналитики Брэдли Боуман и Шейн Прейсуотер из Фонда защиты демократий в публикации Breaking Defense отметили, что снятие международного эмбарго на покупку оружия Ираном может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать средства ПВО и истребители у Москвы и Пекина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Иран
Китай
Норвегия
Польша
Россия
США
Продукция
Bradley
F-35
F-35A
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
20.08.2020
Пограничное поколение: первые Су-57 отправят в Западный военный округ
03.02.2020
Новые проблемы Пентагона: F-35 мажет по цели
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей