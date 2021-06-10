Войти
Lenta.ru

В США рассказали об отключавших ядерные объекты НЛО

170
0
0
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на американские ядерные установки. Об этом в интервью The Washington Post заявил бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах Луис Элизондо (Luis Elizondo).

Вместо аббревиатуры НЛО (UFO) в Минобороны США принято использовать другую — НВЯ, или «необъяснимое воздушное явление» (UAP). «В нашей стране уже были случаи, когда эти НВЯ вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешивались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», — утверждает эксперт.

По словам Элизондо, «существует некое соответствие или некое пересечение между этими случаями наблюдения НЛО или НВЯ и нашими ядерными технологиями, будь то ядерные двигатели, ядерная энергетика или системы ядерных вооружений». Он также отметил, что подобные наблюдения были сделаны и в других странах: «У них тоже были такие инциденты, так что это говорит нам о глобальной проблеме».

Бывший глава засекреченной программы Пентагона предположил, что у НЛО «есть интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии». «Я думаю, не стоит удивляться тому, что интерес к нашим возможностям, связанным с ядерными технологиями, возрос. И ВМС, конечно, не застрахованы от этого», — заключил он.

Ранее глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что заинтересован в продолжении работы по изучению неопознанных летающих объектов.

До этого сообщалось, что спецслужбы США усомнились в инопланетном происхождении НЛО. Тем не менее окончательного решения о том, что именно представляют собой данные объекты, нет. В конце июня американская разведка представит Конгрессу США доклад о случаях появления НЛО.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
31.05.2017
Хвосты в землю
10.03.2017
"Коронный" номер
24.12.2015
США возобновили производство "научного" плутония для космических целей
24.12.2013
Скайнет расправил плечи
04.10.2012
Буксир в невесомость
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа