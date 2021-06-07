В НАСА заинтересовались НЛО

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заинтересован в продолжении работы по изучению неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает CNN.

Нельсон отметил, что никто из высокопоставленных чиновников космической отрасли не знает, чем именно являются объекты, которые наблюдали летчики Военно-морского флота США. По его мнению, НЛО не являются доказательством посещения Земли инопланетянами. В то же время глава НАСА признал, что преждевременно исключать такую возможность.

«Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота... Но мы хотим знать», — заявил он.

По словам пресс-секретаря агентства Джеки Макгиннесс, Нельсон не стал создавать специальную целевую группу для расследования данных явлений, но поручил научным сотрудникам изучать любые вопросы по данной теме, какие они посчитают необходимыми. Отмечается, что НАСА не работает напрямую с Министерством обороны США по данному вопросу. Однако, если сотрудники агентства достигнут успехов в идентификации объектов, то «Пентагон будет об этом знать».

Ранее спецслужбы США усомнились в инопланетном происхождении НЛО. Тем не менее, окончательного решения о том, что именно представляют из себя данные объекты, нет. В конце июня американская разведка представит Конгрессу США доклад о случаях появления НЛО.

Ксения Назарова