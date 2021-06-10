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Рогозин ответил на заявление Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»

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Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на обещание официального представителя Белого дома Джен Псаки выяснить причины американских санкций против нескольких предприятий российской ракетно-космической отрасли. На заявление Псаки он ответил кадрами из фильма «Бриллиантовая рука», запись опубликована в его Telegram-канале.

«Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены», — отметил глава «Роскосмоса».

Рогозин опубликовал отрывок из кинокартины «Бриллиантовая рука», где Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».

Ранее Псаки прокомментировала планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС). В ходе брифинга ее попросили прокомментировать слова Рогозина, который ранее заявил, что Россия выйдет из проекта МКС, если США не снимет санкции с российских космических предприятий. Официальный представитель Белого дома отметила, что ей потребуется разобраться в вопросе и выяснить, о каких санкциях идет речь.

7 июня Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. «Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал он.


Марина Совина

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Проекты
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