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Спущен на воду строящийся группой Damen в ОАЭ большой десантный корабль для Нигерии

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Как cообщили военно-морские силы Нигерии, 7 июня 2021 года в эмирате Шарджа в ОАЭ на предприятии Damen-Albwardi Shipyard Sharjah международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group состоялась церемония спуска на воду строящегося там для ВМС Нигерии большого десантного корабля проекта Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100). Корабль с бортовым номером LST 1314 пока что не имеет утвержденного названия.

Строящийся для ВМС Нигерии на предприятии Damen-Albwardi Shipyard Sharjah судостроительной группы Damen Shipyards Group большой десантный корабль LST 1314 проекта Damen LST 100 перед спуском на воду. Шарджа (ОАЭ), июнь 2021 года (с) ВМС Нигерии

Контракт на постройку большого десантного корабля проекта Damen LST 100 был заключен ВМС Нигерии с группой Damen по итогам международного тендера 13 июня 2019 года, сдача корабля предполагается через 36 месяцев со дня вступления контракта в силу. Церемония закладки корабля на предприятии Damen-Albwardi Shipyard Sharjah в Шардже состоялась 9 декабря 2019 года.

Нигерия стала первым известным заказчиком большого десантного корабля проекта Damen LST 100, проектантом которого является голландская верфь Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) во Флиссингене, выступающая центром военно-морских компетенций Damen.

Согласно данным разработчика и ВМС Нигерии, строящийся корабль имеет вместимость 1300 двт, наибольшую длину 100,08 м и наибольшую ширину 16 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная состоит из двух дизельных двигателей Caterpillar / Cat 3516 класса C, для выработки электроэнергии установлены четыре дизель-генератора Caterpillar C-18. Скорость полного хода 16 узлов, дальность плавания 4000 миль на скорости 15 узлов, автономность 15 суток. Экипаж 32 человека, корабль имеет возможность приема от 250 до (на короткое время) более 450 человек десанта. Корабль оборудован 25-тонным палубным краном и носовой, кормовой и бортовыми рампами, имеет вертолетную площадку и способен нести два десантных катера типа LCVP. Общая площадь десантных палуб 960 кв. м. Вооружение должны составить несколько дистанционно управляемых малокалиберных артиллерийских установок (уже приобретенных для корабля).

Ранее ВМС Нигерии имели в своем составе два средних десантных корабля западногерманской постройки Ambe и Ofiom проекта 502, вступивших в строй в 1978 году, однако оба они были списаны в 2009 году после долгих лет пребывания в неисправном состоянии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нигерия
Нидерланды
ОАЭ
Компании
Caterpillar
Damen Shipyards
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