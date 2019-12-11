Группа Damen строит в ОАЭ большой десантный корабль для Нигерии

9 декабря 2019 года в эмирате Шарджа в ОАЭ на предприятии Damen Shipyard Sharjah международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group состоялась церемония закладки заказанного для ВМС Нигерии большого десантного корабля проекта Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100). Корабль должен быть сдан уже в мае 2020 года.

Проектное изображение строящегося для ВМС Нигерии большого десантного корабля проекта Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100) (с) Damen Shipyards Group

Нигерия стала первым известным заказчиком юольшого десантного корабля проекта Damen LST 100. Согласно данным проектанта, корабль этого типа имеет вместимость 1300 двт, наибольшую длину 100 м и наибольшую ширину 16. Энергетическая установка дизельная двухвальная, , скорость полного хода 16 узлов, дальность плавания 4000 миль, автономность 15 суток. Экипаж 18 человек с возможностью размещения 27 человек дополнительно, а также приема 235 человек десанта. Корабль оборудован 25-тонным палубным краном и носовой, кормовой и бортовыми рампами, имеет вертолетную площадку и способен нести два десантных катера типа LCVP. Общая площадь десантных палуб 960 кв м.

Ранее ВМС Нигерии имели в своем составе два средних десантных корабля западногерманской постройки Ambe и Ofiom проекта 502, вступивших в строй в 1978 году, однако оба они были списаны в 2009 году после долгих лет пребывания в неисправном состоянии.

Проектное изображение строящегося для ВМС Нигерии большого десантного корабля проекта Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100) (с) Damen Shipyards Group